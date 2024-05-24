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لبنان

بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
24-05-2024 | 14:28
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أعلنت مصلحة تسجيل السيارات والأليات في بيان، اليوم الجمعة، "فتح أبوابها استثنائيا في المركز الرئيسي الدكوانة بعد غد الأحد في 2024/5/26، وطيلة أيام الأسبوع المقبل بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، لإنجاز معاملات فك حجز كل أنواع المركبات والدراجات التي تم حجزها في الخطة الامنية".
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وقالت: "عليه، يمكن لأصحاب السيارات والآليات والدراجات التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لإجراء المقتضى بغية فك حجزها".
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