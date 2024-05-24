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لبنان

بصواريخ "فلق".. "حزب الله" يضرب قاعدة إسرائيليّة!

Lebanon 24
24-05-2024 | 15:14
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هلل الإسرائيليّة المحاذية للحدود مع لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند السّاعة الـ9.30 مساءً، وقد استُخدمت خلالها صواريخ "فلق". 
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لبنان

صواريخ فلق

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