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لبنان

بالأرقام.. إكتشفوا عدد "محاضر جرائم المخدرات" في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2024 | 15:37
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حصلَ "لبنان24" على أرقامٍ جديدة تكشف عدد محاضر الضبط التي سطرتها قوى الأمن الداخلي بشأن جرائم المخدرات في لبنان اعتباراً من العام 2018 وصولاً إلى الأشهر الأولى من العام الجاري 2024.
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وفي ما يلي قائمة تُظهر الأرقام بالتفاصيل:
 
- عام 2018: 
 
محاضر تعاطي المخدرات: 2173
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 765
 
- عام 2019:
 
محاضر تعاطي المخدرات: 2350
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 855
 
- عام 2020:
 
محاضر تعاطي المخدرات: 1162
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 557
 
- عام 2021:
 
محاضر تعاطي المخدرات: 817
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 536
 
- عام 2022:
 
محاضر تعاطي المخدرات: 584
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 361
 
- عام 2023:
 
محاضر تعاطي المخدرات: 655
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 482
 
- كانون الثاني - نيسان 2023:
 
محاضر تعاطي المخدرات: 215
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 153
 
- كانون الثاني - نيسان 2024:
 
محاضر تعاطي المخدرات: 217
محاضر إتجار وترويج مخدرات: 106
المصدر: خاص "لبنان 24"

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