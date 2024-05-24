بالأرقام.. إكتشفوا عدد "محاضر جرائم المخدرات" في لبنان

حصلَ "لبنان24" على أرقامٍ جديدة تكشف عدد محاضر الضبط التي سطرتها قوى الأمن الداخلي بشأن جرائم المخدرات في لبنان اعتباراً من العام 2018 وصولاً إلى الأشهر الأولى من العام الجاري 2024.

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وفي ما يلي قائمة تُظهر الأرقام بالتفاصيل:

- عام 2018:

محاضر تعاطي المخدرات: 2173

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 765

- عام 2019:

محاضر تعاطي المخدرات: 2350

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 855

- عام 2020:

محاضر تعاطي المخدرات: 1162

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 557

- عام 2021:

محاضر تعاطي المخدرات: 817

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 536

- عام 2022:

محاضر تعاطي المخدرات: 584

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 361

- عام 2023:

محاضر تعاطي المخدرات: 655

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 482

- كانون الثاني - نيسان 2023:

محاضر تعاطي المخدرات: 215

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 153

- كانون الثاني - نيسان 2024:

محاضر تعاطي المخدرات: 217

محاضر إتجار وترويج مخدرات: 106