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لبنان

إسم جديد ينضم إلى ملف "التيكتوكرز".. هذه آخر المعلومات

Lebanon 24
24-05-2024 | 16:15
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أنَّ عدد الموقوفين في قضية "التيكتوكرز" في لبنان ارتفع إلى 15 شخصاً، وآخرهم مُصمم الأزياء "ر.ع.". 

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وأشارت القناة إلى أنّ الشخص المذكور كان يستدرج القُصّر لي بالضرورة لاغتصابهم، بل كان يستغل مجاله ليقول لهم إن لديه معارف كُثر في المجال الفني كما أنه يقوم بتصميم أزياء لأشخاص معروفين.

وبحسب الـ"MTV"، فإن "ع" كان يُنظم حفلات بين بيروت ودبي، كما أنه كان يحي الحفلات بصفة مدير أعمالٍ لبعض الشبان ولديه صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي يبيعُ من خلالها أزياء للرّقص.

في غضون ذلك، قالت القناة إنّ السويد ترفضُ تسليم المتهم الأساس في القضية بول المعوشي إلى الإنتربول لعدم وجود إتفاقيات قضائية مع لبنان، موضحة أنّ السلطات اللبنانيّة طالبت بالإطلاع على التحقيق مع المعوشي لدى السلطات السويدية، فيما من المتوقع أن تلجأ وزارة العدل إلى طلب استرداد الأخير من السويد. 

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