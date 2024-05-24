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لبنان

الحاج حسن: تحية لكل مقاوم شريف دافع ويدافع عن كرامة الأمة

Lebanon 24
24-05-2024 | 16:34
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن، عبر حسابه على منصة "أكس": "المقاومة والتحرير، انتصار الوطن والشهداء الذين يحرسون السماء. تحية لكل من صمد، قاوم، صمد واستشهد. تحية لكل مقاوم شريف دافع ويدافع عن كرامة الأمة. لقد أثبتنا للعالم أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن المقاومة هي خيار الأحرار في مواجهة الطغيان".
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