مقدمات النشرات المسائية

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هي أرض الجنوب، تضيء شمعة جديدة في عيد أشعل فتيله الأمل في قناديل دروب المقاومين يحرسها دعاء وحدة لا يخفت وجذوة مقاومة لا تنطفئ حتى سطع نصر لبنان ولما يزل الجنوب شاهرا سيف الحق في وجه العدوانية الاسرائيلية.وهم أهل الجنوب الصامدون المتجذرون في أرضهم كشجرة زيتون، والنازحين منها وهم على يقين بأنهم سيتدفقون اليها مجددا على دروب العودة الى الرزق كماء الليطاني.ولذلك اذا لم تكن اللحظة التي تستعيد فيها الامم والاوطان والشعوب سيادتها وتحرير ترابها وانسانها عيدا وطنيا فمتى تكون الاعياد؟وبهذا السؤال لخص رئيس مجلس النواب نبيه بري كل شيء لأن الخامس والعشرين من ايار عام 2000 ابدا ليس لحظة عابرة في تاريخ بل هو عبور لكل المحطات المضيئة التي كونت تاريخا للوطن وصنعت عيد الاعياد.وبالمناسبة ستكون لنشرات أخبار NBN تغطيات وتقارير خاصة اليوم وغدا.تقرير من النوع الرئاسي سيعمل على إنجازه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته الى بيروت الأسبوع المقبل عشية لقاء القمة الفرنسية الاميركية بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بايدن في باريس في السادس من حزيران.وفي هذا الشأن جدد الرئيس بري الشكر والتقدير لكل المساعي الإقليمية والدولية التي تبذل لاسيما جهود اللجنة الخماسية الرامية لمساعدة لبنان على إنجاز استحقاقه الرئاسي لافتا الى أنه جهد مقدر لكنه يبقى من دون طائل إذا لم تبادر جميع القوى السياسية والكتل البرلمانية لملاقاته في منتصف الطريق بالإحتكام لمنطق الحوار أو التوافق أو التشاور كلغة وحيدة في ما بين اللبنانيين.أما لغة المحكمة الدولية اليوم فكانت بعد لغة المحكمة الجنائية لغة الحق بوجه الباطل حيث قررت المحكمة بإجماع 13 من أعضائها أصدر أمر لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية وفتح معبر رفح.والكياد المدان على أعلى قوس قضائي أممي لم يعجب العدو الذي سارع الى التأكيد على إستكمال المعركة التي وصفها بمعركة الوجود فهل القرار القضائي يسقط بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن.من كان يصدق انه سيأتي الوقت الذي تطلب فيه المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين صهاينه قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مؤكدا أنه إذا أصر نتنياهو على الحرب فهو يأخذ الكيان إلى الكارثة والمقاومة إلى النصر محذرا إياه يجب ان تنتظر من مقاومتنا المفاجآت وخداعكم لا ينطلي علينا ولا ضغوط أسيادكم تنفع.في التطورات الفلسطينية الميدان على حاله في وقت نقل فيه عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيبحث مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ورئس الموساد DAVID BARNEA استئناف مفاوضات التبادل في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة.غزة في باريس، ولبنان في بروكسيل.انها المعادلة التي بدأت اليوم وتستمر الى الاثنين.ففي العاصة الفرنسية ينعقد اجتماع بين الرئيس ماكرون وبين وزراء خارجية السعودية ومصر والاردن، اضافة الى رئيس وزراء قطر الذي هو ايضا رأس الديبلوماسية فيها.وفي باريس كذلك، يعقد مدير ال "سي آي اي" وليم بيرنز محادثات مع ممثلين لاسرائيل، كما يعقد رئيس الحكومة القطرية اجتماعا مع مديري المخابرات الاميركية والاسرائيلية. فهل تؤدي المفاوضات المتعددة الابعاد والمتداخلة الاطراف الى اعادة اطلاق المحادثات الهادفة الى تحقيق هدنة في غزة؟الامر ممكن، وخصوصا ان اسرائيل لم تعد تمانع في استئناف المفاوضات.والى بروكسيل يتطلع اللبنانيون، في انتظار صدور موقف واضح وجذري من المؤتمر الذي يعالج قضية النازحين. فهل يمكن توقع ايجابية ما، ام ان الدول التي "باعت" لبنان حتى الان لن تفعل شيئا مفيدا وعمليا ، فيبقى الكيان اللبناني مهددا بفعل الوجود السوري المتنامي وغير المضبوط؟لكن في البداية نتوقف عند قضية تحرش جديدة، وتتعلق هذه المرة بتحرش استاذ بتلميذة ال "ام تي في" حصلت على تفاصيل القضية والتوقيفات.هو الوفاء لمن اوفى عهده للقضية الاساس – فلسطين وكل قضايا المحرومين والمستضعفين.فبعد مسيرات العزاء التي سكنت قلوب العارفين بحقيقة من فقدت الجمهورية الاسلامية الايرانية من قادة كبار، اقيم الحفل التكريمي بما يليق بالشهداء الابرار.وكان الموعد في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع جميل الكلام لسيد المواقف والوفاء – الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.بكثير من التقدير للجهود المباركة للسيد الشهيد الرئيس رئيسي ورفاقه، نعى سماحة السيد حسن نصر الله الشهداء، مع الاطمئنان الى ايران الدولة القوية المتماسكة، التي ودعت قادتها بمأتم مليوني لا نظير له، ثابتة على صلابتها ومتانتها، معلنة للصديق والعدو في ذروة عزائها وفقدها، انها قوية بدستورها ونظامها واستمرارية مؤسساتها وعناوينها الداخلية والخارجية، ولا سيما دعم القضايا المحقة وحركات المقاومة. وأكد سماحته ان من ينتظر ان تتخلى الجمهورية الاسلامية عن فلسطين والمقاومة هو واهم جدا.ومن منبر من دعم فلسطين ومقاومتها بكل اشكال السخاء، اطل الامين العام لحزب الله الى ساحة الاحداث التي يتخبط فيها الصهاينة جيشا وحكومة ومستوطنين، مخاطبا قادتهم الذين يعتلون المنابر متوعدين المقاومة بالمفاجآت، بان عليهم ان ينتظروا من مقاومتنا المفاجآت.فغزة فاجأتهم اي مفاجأة، وعلى ميدانها انهارت فرق الجيش العبري والتكنولوجيا الصهيونية، واليمن فاجأهم وكذلك العراق ولبنان، وان اخطأوا فليستعدوا للمزيد من المفاجآت.اما قرار اسناد غزة فلن يبدل تبديلا، وكذلك حماية لبنان، من العمل الاستباقي بفتح الجبهة، الى الضربات اليومية ردا على الاعتداءات.وان اصر نتنياهو على حربه فانه سيأخذ كيانه الى الكارثة والمقاومة الى النصر المؤزر كما اشار السيد نصر الله..واشارات النصر في الميدان تتجلى كل يوم من غزة التي ادخلت الجيش العبري بتعداد يومي غير محتمل للقتلى والاصابات، الى جبهة الجنوب اللبناني التي اصابت العدو اليوم بصواريخ مقاومتها اصابات دقيقة بآليات العدو وتجمعات جنوده في شتولا ومارغيليوت والمالكية وغيرها.عشية عيد المقاومة والتحرير في لبنان، قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية حول فلسطين، وضربة جديدة يتلقاها الكيان العبري، الذي تزداد عزلته الدولية يوما بعد يوم، وتلتف جرائمه في حق الفلسطينيين واللبنانيين كحبل مشنقة سياسية حول اعناق اركانه السياسيين والعسكريين.ففي تطور نوعي، أمرت محكمة العدل الدولية اليوم إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وذلك في إطار القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.وقال رئيس المحكمة نواف سلام أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة. ومضى قائلا : على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي على نحو كلي أو جزئي.كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.وعلى وقع التطورات المتسارعة المرتبطة بالوضع الاقليمي، يمضي الوقت بطيئا في لبنان، العالق بين حرب الجنوب من جهة، ومعارك الفراغ من جهة اخرى، في وقت تشكل الزيارة الجديدة المحتملة لجان ايف لودريان مجرد محاولة جديدة لتحريك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني.وفيما التخبط السياسي سيد الموقف، يبقى الملف الاقتصادي والمالي رهن الشلل السياسي. واليوم، أكدت مصادر مصرفية عبر ال او.تي.في. على وحدة موقف المصرفيين، وذلك في رد على الطروحات التي ترددت أخيرا حول إنقسام بين اعضاء في جمعية مصارف لبنان على خلفية لقاء عدد منهم بوفد صندوق النقد الدولي.وشددت المصادر على ان هذا الكلام يدخل في اطار حملات التضليل التي تتعرض لها المصارف، مؤكدة ان المصرفيين يعملون جميعا لما يصب في مصلحة حماية الودائع وحق المودعين في استرجاعها. ودعت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الجمعية في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين على السواء.ردت إسرائيل على الجنائية الدولية : "لن نلتزم "، هذا يعني أن حرب غزة ستتواصل، وأن معركة رفح لن تتوقف، وأن الأجندة العسكرية الاسرائيلية، سواء في غزة أو في رفح، أو في جنوبي لبنان مستمرة، وما قرار المحكمة سوى خطوة معنوية غير ملزمة.فالوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس أعلن أن إسرائيل ستواصل ما وصفها ب "حربها العادلة والضرورية" على حماس، من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل.موقف أكثر تشددا أعلنه وزير المال بتسلئيل سموتريتش، مفاده أن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية. وقال سموتريتش، وهو زعيم أحد الأحزاب الدينية القومية في الحكومة، إن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حماس بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود.في المشاورات حيال المنطقة، إتصال هاتفي بين الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، من دون ان اي تفاصيل إضافية . لكن أكسيوس قالت إن بايدن سيطلب من القاهرة استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة.داخليا الجميع في انتظار زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. وفي المعلومات الخاصة بال " ال بي سي " لإن لو دريان يحمل مقترحا بعقد حوار لبناني - لبناني في باريس.داخليا أيضا ملف طفا على سطح الأحداث ، غير فضيحة المسدسات المهربة عبر مرفأ طرابلس فضيحة تحرش جديدة في إحدى مدارس كفرشيما.الإجماع وبقرار ملزم لا يقبل الرد أو الطعن.. ولا الاستئناف أدخلت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" الى بيت طاعتها القانوني وأمرتها بوقف هجومها العسكري على رفح وقبل أن يجف حبر القرار، جاء الرد الإسرائيلي بسلسلة غارات على رفح، آخر معاقل آلاف النازحين الغزيين من جحيم الشمال فالوسط إلى الجنوب.والرد بالنار أسند بردود من عيار التطرف الثقيل بجناحيه: بن غفير وسموتريتش بإن إسرائيل في حرب على وجودها ومن يطلب منها وقف الحرب إنما يطلب أن تكون غير موجودة قبل أن يجمع بنيامين نتنياهو مجلسه الحربي سريعا ويستثني منه غانتس وآيزنكوت ويخلص خلال اتصالات بوزراء ومسؤولين إسرائيليين أنه لا توجد نية لوقف العملية العسكرية في رفح.وبعيدا من المس الذي أصاب العقل الإسرائيلي فإن يوم لاهاي دخل التاريخ مرة أخرى من بوابة جنوب إفريقيا وبها ومعها سجل الشعب الفلسطيني انتصارا جديدا في أروقة العدل الدولية وضيق الخناق على "إسرائيل" وحشرها بين زاويتين عدليتين الاولى كانت في المحكمة الجنائية والثانية جاءت من العدل الدولية التي يرأسها القاضي اللبناني نواف سلام وبإجماع ثلاثة عشر قاضيا وامتناع اثنين فرض على إسرائيل بحسب معاهدة منع الإبادة الجماعية أن توقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح وتحافظ على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتتخذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو استقصاء أو جهات تحقيق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في أي إبادة جماعية. وألزمت المحكمة "إسرائيل" بأن تقدم تقريرا عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية الجديدة في مدة أقصاها شهر.وفي تعليل القرار استند القضاة على أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وأن جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب والمحكمة ذكرت بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ ما يشكل تطورا خطيرا وكارثيا ويزيد من معاناة السكان.في وقت ثبت فيه أن جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر حركة حماس رحبت بقرار محكمة العدل الدولية وإن توقعت إصدار قرار بوقف العدوان في كامل غزة وبالترحيب نفسه تحدث الامين العام ل‍حزب الله السيد حسن نصرالله، وإن اعتبر أن محكمة العدل كان عليها -وانصافا للحق- أن تأخذ قرار وقف الحرب على غزة وليس رفح فقط، وذكر بأن مئة وثلاثا واربعين دولة اعترفت بعضوية دولة فلسطين.لكن اميركا وقفت لها واتهمتها بأنها تهدد السلام وأدرج نصرالله كل ما يحدث سواء في اعتراف الدول او المحاكم الدولية وحراك الطلاب في الجامعات، بأنه من نتاج طوفان الاقصى، واستند الى تهديدات وضغوطات تعرض لها كريم خان وأوردها على محطة السي ان ان، وقال إن هذه فضيحة للمجتمع الدولي.ورد الامين العام لحزب الله على تهديدات نتنياهو من الجبهة الشمالية مكررا مقولة أحد وزرائه "خبيبي أنت بأي عسكر بدك تروح ع جنوب الليطاني، انت خلص بغزة".وبعبارة "الحمدلله الي جعل أعداءنا من الحمقى"، قال نصرالله لنتنياهو: نحن في الجبهة وكل الفرضيات درسناها وأعددنا لها حسابا.." نحنا مش ولاد الامس " وخداعكم لن ينطلي علينا ولا ضغوط اسيادكم.ومن بوابة التحرير خاطب الرئيس نبيه بري محرري الرئاسة اليوم فهو اذ توجه بالشكر والتقدير لكل المساعي الإقليمية والدولية التي تبذل ولاسيما جهود اللجنة الخماسية لفت إلى ضرورة الحوار والتشاور من دون إلغاء أي طرف أو تهميش أي مؤسسة وخاصة المجلس النيابي. وبهذا الكلام يرحب بري بالزائر الفرنسي جان ايف لودريان العائد بعد غيبة كبرى، وأولى مواعيده الثلاثاء في عين التينة والسراي الحكومي.