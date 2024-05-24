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لبنان
من البقاع.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً
Lebanon 24
24-05-2024
|
14:34
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استشهاد أحد عناصره في جنوب لبنان وهو حسين نبيل المولى (شمران).
ولفت الحزب إلى أن الشهيد المولى من مواليد العام 1996 وهو من بلدة حربتا - البقاع.
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