من البقاع.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استشهاد أحد عناصره في جنوب لبنان وهو حسين نبيل المولى (شمران).

ولفت الحزب إلى أن الشهيد المولى من مواليد العام 1996 وهو من بلدة حربتا - البقاع.