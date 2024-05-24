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لبنان
ملف النزوح امام مجلس الوزراء... وميقاتي: لوقف التعطيل
Lebanon 24
24-05-2024
|
22:49
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة والنصف من صباح يوم الثلثاء المقبل في السرايا لبحث سلسلة من المواضيع وفي البند الأول من جدول الاعمال متابعة موضوع النازحين السوريين.
وقد اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «حالة التعطيل التي نعيشُها اليوم ليست سوى تاريخٍ يعيد نفسَه، مررنا بها سابقاً ونمرُّ بها اليوم». ورأى أنّ «بعضَ أهل السياسة عندنا لا يتّعظون من أخطاءِ الماضي، بل يكرّرونَها ملحقين بالوطن والمواطنين أضراراً كبيرة، في ظلِّ ظروف دقيقة وخطيرة، إنْ لجهة الوضع المعيشي الناتج عن الحالة المالية والاقتصادية، أو لجهة الوضع الأمني الناجم عن تداعيات حرب غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر عن الجنوب، أو لجهة الأعباء التي تلقيها مشكلة النزوح السوري على كلِّ قريةٍ ومدينةٍ وحيٍّ في لبنان».
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وفي احتفال اعلان "طرابلس عاصمة للثقافة العربية" سأل: «لماذا يصرُّ البعض على استعادةِ الماضي بدلاً من تجديده؟ ولماذا لا نبادرُ إلى إلغاء حالة التعطيل لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من ممارسة دورِها، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى تفعيل آخر إدارةٍ من إدارات الدولة؟ والسؤال الأهمّ لماذا الاصرار على السلبية والتهديم ووضع العراقيل امام الحكومة التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها في انتظار ان يكتمل عقد المؤسسات»؟
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