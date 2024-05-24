Advertisement

لبنان

ملف النزوح امام مجلس الوزراء... وميقاتي: لوقف التعطيل

Lebanon 24
24-05-2024 | 22:49
A-
A+
Doc-P-1203832-638522193018637202.jpg
Doc-P-1203832-638522193018637202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة والنصف من صباح يوم الثلثاء المقبل في السرايا لبحث سلسلة من المواضيع وفي البند الأول من جدول الاعمال متابعة موضوع النازحين السوريين.

وقد اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «حالة التعطيل التي نعيشُها اليوم ليست سوى تاريخٍ يعيد نفسَه، مررنا بها سابقاً ونمرُّ بها اليوم». ورأى أنّ «بعضَ أهل السياسة عندنا لا يتّعظون من أخطاءِ الماضي، بل يكرّرونَها ملحقين بالوطن والمواطنين أضراراً كبيرة، في ظلِّ ظروف دقيقة وخطيرة، إنْ لجهة الوضع المعيشي الناتج عن الحالة المالية والاقتصادية، أو لجهة الوضع الأمني الناجم عن تداعيات حرب غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر عن الجنوب، أو لجهة الأعباء التي تلقيها مشكلة النزوح السوري على كلِّ قريةٍ ومدينةٍ وحيٍّ في لبنان».
Advertisement
وفي احتفال اعلان "طرابلس عاصمة للثقافة العربية" سأل: «لماذا يصرُّ البعض على استعادةِ الماضي بدلاً من تجديده؟ ولماذا لا نبادرُ إلى إلغاء حالة التعطيل لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من ممارسة دورِها، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى تفعيل آخر إدارةٍ من إدارات الدولة؟ والسؤال الأهمّ لماذا الاصرار على السلبية والتهديم ووضع العراقيل امام الحكومة التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها في انتظار ان يكتمل عقد المؤسسات»؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-05-25
03:59 | 2024-05-25
03:31 | 2024-05-25
03:25 | 2024-05-25
03:24 | 2024-05-25
03:22 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24