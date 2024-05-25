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لبنان

في القبة.. مُطاردة سارق وإطلاق النار عليه!

Lebanon 24
25-05-2024 | 00:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه على خلفية تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها بالاضافة الى سرقة الدراجات النارية في منطقة القبة، قام ليلا عدد من الشبان بمطاردة المدعو "م.م" واطلاق النار بإتجاهه ما ادى الى اصابته في قدمه بالقرب من محطة عباس وذلك على خلفية اتهامه بسرقة.
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وتم نقل الجريح بواسطة الصليب الاحمر الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج.

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