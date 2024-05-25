في القبة.. مُطاردة سارق وإطلاق النار عليه!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه على خلفية تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها بالاضافة الى سرقة الدراجات النارية في منطقة القبة، قام ليلا عدد من الشبان بمطاردة المدعو "م.م" واطلاق النار بإتجاهه ما ادى الى اصابته في قدمه بالقرب من محطة عباس وذلك على خلفية اتهامه بسرقة.وتم نقل الجريح بواسطة الصليب الاحمر الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج.