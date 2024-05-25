بعد ليل متوتر.. هكذا يبدو الوضع صباح اليوم جنوبا

Advertisement

يسود الهدوء الحذر صباح اليوم السبت المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى العرقوب ومزارع شبعا المحتلة بعدما توقفت الاعتداءات في ساعة متأخرة ليلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان الجيش الإسرائيلي وسع دائرة اعتداءاته ضد المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا واستهدف أطراف مزرعة حلتا كفرشوبا وكفرحمام خراج بلدة الهبارية بالمدفعية الثقيلة بما فيه القذائف الفوسفورية الحارقة .كما طاول القصف الإسرائيلي تلة السماقة ورويسات العلم وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي وصولا حتى إقليم التفاح وخاصة المحمودية وجبل صافي.وفي ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية ضد منطقة حاصبيا استفاق الاهالي فجرا على تحليق الطيران التجسسي نوع ام كا فوق المنطقة مكثفا طلعاته الاستكشافية على علو متوسط وصولا حتى أجواء البقاع.