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علِم "لبنان24" أنّه تم قبل فترة قصيرة، إتلاف 42 مليون حبة كبتاغون داخل ثكنة للجيش في كفرشيما.وتقول المصادر إن تلك الكمية من الحبوب المخدرة تمّ ضبطها خلال عامين في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أنه تم الإتيان بمحدلة وإتلاف هذه الكمية من المخدرات قبل أن يتم خلطها بالتراب وتعبيد إحدى الطرقات بها.