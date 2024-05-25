الراعي يدشن كنيسة مار شربل في فلورانس غدا

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تستعد الجالية اللبنانية والرهبانية المارونية بشكل خاص لتدشين كنيسة مار شربل في فلورانس (كنيسة سانت اغاتا سابقا ). حيث يترأس القداس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الذي وصل الى روما أمس لهذه الغاية.كما وصل الى ميلانو لهذه الغاية، وزيرا الداخلية والبلديات والسياحة القاضي بسام مولوي ووليد نصار، مديرة الادارة والاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات بالتكليف نجوى سويدان فرح، سفيرة وزارة السياحة للسياحة الدينية الاعلامية جوزفين ابي غصن والقاضية ميراي ملاك ، قائد سرية وزارة الداخلية الرائد نادر قصب، وكان في استقبالهم في مطار مابينسا في ميلانو قنصل لبنان الفخري في فلوررانس شربل الشبير الذي رمم الكنيسة على نفقته، وقنصل لبنان في ميلانو خليل محمد، وترافق الوفد الرسمي سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن.