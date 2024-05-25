المرتضى رعى مهرجانا في طرابلس: المدينة مصرة على تغيير الواقع نحو الافضل

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رعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مهرجان جمعية "للخير انت وانا" الذي اقيم بعنوان spring Festival في شارع رياض الصلح في مدينة طرابلس، في سياق احتفالية امتدت من مدخل مدينة الميناء غرب مدينة طرابلس ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي، وبمشاركة المدير العام للالسكو الدكتور محمد ولد اعمر ورؤساء الوفود العربية المشاركة في احتفالية طرابلس عاصمة الثقافة العربية.اعمربعد جولة، تحدث أعمر للصحافيين، وقال: "اليوم في هذه الساعات وهذه الساعة المتميزة بهذه الجماهير في مدينة طرابلس والحدث انعقاد احتفالية طرابلس عاصمه للثقافة العربية والتي تنظم سنويا في واحدة من الدول العربية وقد تم اختيار هذه المدينة عاصمة باعتبار بعدها الحضري والثقافي، ونحن سعداء في هذا اللقاء وسعداء بهذا الحدث المتميز ومختلف الفعاليات المتميزه ايضا التي تخلد هذه الاحتفالية وهذه المناسبة. ونحن سعداء للقاء هذه الاوجه وهذه القامات العربية الثقافية التي حضرت من كل دولة عربية وكل منظمة عربية ونعتبر هذا الحدث حدثا مميزا وهذه الجماهير هنا تعبر عن حسن الاختيار".اماموقال السفير التونسي بو راوي امام: "نحن سعداء للمشاركة اليوم في هذه الاحتفالية الجميلة لان طرابلس هي عاصمة فعلا للثقافة العربية وكل ما فيها اليوم من فرح وبهجة تسرنا جدا وتدفعنا الى الشعور باننا نعيش في بلد امن وبلد يجب ان يكون قبلة لكل العرب وليس فقط للتونسيين او الجزائريين بل لكل العرب وايضا للاجانب. اذا نحن سعداء لوجودنا هنا ونثني على كل الجهود التي بذلت والتي قامت بها وزارة الثقافة اللبنانية وخاصة اننا نعيش هذه الاجواء ونشارك فيها اليوم الى جانب كل اطياف المجتمع الطرابلسي ونحن سعداء جدا باننا بينهم اليوم".كرينبدوره، قال السفير المغربي محمد كرين: "اود ان اشكر اخي وزير الثقافة في لبنان القاضي محمد وسام المرتضى اود ان اشكره على دعوته الكريمة للحضور الى لبنان وما نشهده اليوم احتفالية جميلة بمناسبة اعتماد طرابلس عاصمة للثقافة العربية وانا اعتقد جازما ان طرابلس تتحدث عن نفسها بالفعل ونحن نرى اليوم الناس والشارع الطرابلسي يعرب عن فرحه ويتواجد على الارض ويشارك في شبه مهرجان اذا هي سعادة عامة عارمة بهذا التقدم الذي احرزته مدينة طرابلس ، وبالطبع هناك الفضل يعود لوزارة الثقافة ولمعالي الوزير وجميع القائمين على هذا الحدث وانا سعيد جدا لوجوده اليوم وسعيد ايضا لوجود احبتنا العرب واخواننا العرب سواء من السلك الدبلوماسي او من الشعب اللبناني العزيز علينا جدا".بلباقيوتحدث سفير الجزائر رشيد بلباقي: "بالطبع ليست المرة الاولى التي ازور بها مدينة طرابلس ولكنني سعيد جدا لانني هنا مرة اخرى لزيارة هذه المدينة العريقة ولي ان ازف تحية الأخوة العرب ومن الشعب الجزائري للشعب اللبناني والى سكان طرابلس خصوصا، ونحن هنا الى جانب لبنان في هذه الفعالية ، فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية ومرة اخرى يثبت لبنان وجوده وهو دائما قبلة لمختلف الدول العربية وايضا الجزائر تشارك لبنان من خلال فرقة موسيقية حضرت الى لبنان بمثابة رسالة سياسية وايضا رسالة ثقافية من الشعب الجزائري ومن الحكومة الجزائريه الى الشعب اللبناني ونحن نستغل هذه الفرصة السعيدة لنوجه التحية لمعالي وزير الثقافه اللبناني اخي محمد وسام المرتضى لما بذله ويبذله من جهد على مستويات مختلفة وخاصة على مستوى التنظيم وحسن الضيافة".غمراويوقالت رئيسه جمعية "للخير انت وانا" ياسمين غمراوي: "باسمي وباسم مدينة طرابلس اقول شكرا لمعالي الوزير، نحن نكبر به ونشكره لمحبته لمدينة طرابلس، انت ادخلت يا معالي الوزير الفرح الى المدينة وبالطبع نحن نرحب باصحاب السعادة الزوار العرب ونحن نتمنى لهم وجودا متكررا في مدينة طرابلس وحضورا دائما فطرابلس واهل طرابلس يحبون اخوانهم العرب وقلبهم دائما مفعم بالمحبة والخير وطرابلس تفتح ابوابها للاشقاء العرب".ريفيوقال النائب اشرف ريفي: "انني اشكر كل انسان يحاول ان يوضح الصورة الحقيقية لكل المدينة ، واشكر بالطبع معالي وزير الثقافة وايضا اشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي واصحاب السعادة السفراء العرب الذين يشاركون اليوم في هذه الفعالية وسط مدينة طرابلس ونؤكد ان مدينة طرابلس بالفعل هي مدينة العيش المشترك وهي مدينة وطنية بامتياز وفيها حيوية وطاقات عالية جدا جدا. باسم طرابلس نقول شكرا للمرة الالف لكم متمنيا ان نبقى واياكم حكما على طريق الامن والاستقرار والسلام".الجسروقال النائب السابق سمير الجسر: "لنا هنا ان نرحب بالضيوف العرب اخوتنا واحبتنا وبطبيعة الحال نرحب بمعالي وزير الثقافه ونحن نشيد وننوه بالجهود العظيمة التي بذلت ومما لا شك فيه ان الأنشطة التي تابعها كانت مفعمة بالحيوية والنشاط على مدى وقت ليس بقصير في المرحلة السابقة ، ونحن نسجل الجرأة في اتخاذ القرار وفي اعتماد طرابلس عاصمة للثقافة العربية وبالاخص اننا نعلم جميعا ان الدولة تعاني من أزمة مالية فهي اذا جرأة كبيره من معالي الوزير المرتضى ونشكر الله ان العمل الذي قدمه اتى ثماره ونحن تابعنا حركة ثقافية نشطة ، وما اود قوله هنا اننا لو اقمنا مئة محاضرة وعشرات الندوات عبر وسائل الاعلام لنبعد الصورة النمطية التي وضعها البعض عن المدينة لما تمكنا من ازالة هذه الصورة ، ولكن ما نراه اليوم هو اعمال مفيدة جدا ومشاركة الناس على وجه الخصوص لها التاثير الكبير والتاكيد ان مدينة طرابلس مدينة مفعمة بالحياة وما توجهه اليوم طرابلس رسالة الى اللبنانيين والى الخارج ايضا وهي توجه وتعكس صورة صحيحة، والشكر هو لمن يعمل على انتاج ذلك".يمقوقال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق: "اسمحوا لي ان اوجه التحية مني كرئيس للبلدية ومن اعضاء المجلس البلدي في رسالة شكر للدول العربية على مشاركتهم في هذه الاحتفالية الجميلة ولابد ان نشكر من قام بها عنيت معالي وزير الثقافة ، واشكر ايضا جمعيه الخير انا وانت والسيدة ياسمين الغمراوي، وارحب باصحاب المعالي السفراء العرب ومعالي النواب والوزراء اللبنانيين ونحن اليوم بالفعل امام التاكيد على صورة طرابلس الحقيقية وعلى وجهها الحقيقي، وجهها الذي عرفت به على مر التاريخ ، وهذا الامر يشهد لها لا عليها ، يشهد لها بالمحبة والعيش المشترك والسلام هذه هي طرابلس اهلا وسهلا بزوارها".المرتضىبدوره، قال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: "انا أجد نفسي امام ما قاله احبتنا واخواننا العرب انني لا امتلك الكثير مما يقال ، انا اتمنى فحسب ان تكون هذه المناسبة وكل مناسبة محطة لكل طرابلسي لكي يتامل ما تختزنه مدينته من بهاء وجمال وحلا استثنائي قل نظيره في لبنان . وطرابلس الظلامية هي في الواقع عاصمة الثقافة في لبنان وفي العالم العربي ولا صلة لها بهذه التهمة البشعة وهي نموذج للانفتاح في الحياة وهي نموذج للرقي والحضارة وهي ايضا التي تعكس لبنان الحلو كما نطمح اليه ان يعود . وطرابلس اصلا وهمة شبابها وعمل السيدة غمراوي نموذج حي ، طرابلس مصرة على تغيير الواقع نحو الافضل وعلى بناء مستقبل يليق بكل تضحيات الطرابلسيين واللبنانيين وتطلعاتهم. الشكر الجزيل للاصدقاء العرب وان شاء الله الى المزيد ، وكل شخص وكل فرد من افراد هذا الوفد العربي يحمل هم طرابلس في قلبه وهو يسعى جاهدا لاقامة اسابيع ثقافية لبلاده في طرابلس وهذا الامر سيعكس حالة تفاعل طرابلسي ثقافي عربي استثنائي ، حالة سيكون لها كل المردود الايجابي على طرابلس وعلى اهلها وعلى لبنان".وجال المرتضى على عدد كبير من المشاركين في سياق تفاعلي وانسجام كبيرين مع أهل المدينة . كما ابدى عناصر الوفد مودة واهتماما بعمل وزارة الثقافة واقبال الطرابلسيين على الترحيب بهم.