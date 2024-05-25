الفضة يخطف الأنظار بارتفاعه القياسي.. هل يكون ملجأ جديداً للبنانيين؟

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لأوّل مرة منذ 10 سنوات، يحقق الفضة قفزة هائلة متجاوزاً الـ30 دولاراً للأونصة الواحدة. الابن العمّ الفقير للذهب حذا حذو المعدن الأصفر، محوّلاً الأنظار صوبه في الـ2024.. فهل يتفوّق على "الأصفر" عند اختيار ملاذ آمن خاصة في بلد يتلبّد بالأزمات مثل لبنان؟أسعار الفضة ارتفعت الى 31 دولاراً للأونصة الواحدة، وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشرة الأخيرة، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق الماليةLSEG، إذ لامس سعر المعدن النفيس الـ30 دولارًا آخر مرة في شباط 2013. بمعني آخر ارتفع سعر الفضة بنسبة 32.4% منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وسط توقعات "معهد الفضة" بأن يتفوّق هذا المعدن النفيس على الذهب.وفي تقرير حديث له، توقّع معهد الفضة أن "يصل الطلب العالمي على الفضة إلى 1.2 مليار أونصة في عام 2024، وهو ما سيمثل ثاني أعلى مستوى للطلب على الإطلاق". هذا الأمر لا يشكّل مفاجأة، فالفضة عنصر مهم وأساسي في العديد من الصناعات ولا شكّ أن التحسينات والتطور المستمرّ في الاقتصاد العالمي سيؤثّر إيجاباً على "حركة" الفضة السوقية.صحيح أن أسعار الفضة لم تواكب الارتفاع الذي سجله الذهب في المرحلة الأولى، إلّا أنه اليوم يسجل ارتفاعات كبيرة. ويوضح الخبير الاقتصادي انطوان فرح لـ"لبنان 24" أن "الفضة ككل المعادن التي يتم التداول بها في الأسواق المالية والبورصات، تعتبر ملاذ آمناً في حالتين، الأولى عندما يكون هناك حركة تضخّم غير اعتيادية في الاقتصاديات الدولية والثانية عند وجود توتر أمني واحتمالات حروب، لذلك نشهد اليوم ارتفاعاً بسعر الفضة، إضافة الى كونه نن المعادن المطلوبة صناعياً".للمقارنة بين الذهب والفضة، لا بدّ من التوقف عند خصائص هذين المعدنين النفيسين. ويقول فرح إن "الفرق بين الفضة والذهب يكون في مواضيع تقنية، بمعنى ان الطلب على الفضة يأتي ضمن العقود أكثر من الشراء الحقيقي، إذ ان تخزين الذهب أسهل من الفضة لأن حجمه صغر، في حين تخزين الفضة يحتاج لمساحات أكثر".ويضيف: "شحن الفضة مكلف أكثر من شحن المعدن الاصفر، لأن حجمه أكبر من حجم الذهب"، وبالتالي هذا ما يحصر التداول بالفضة ضمن العقود.أما من حيث الأداء المالي، فيوضح فرح أن "ما يميز الفضة عن الذهب هو مرونته، أي أنه متحرك اكثر صعوداً ونزولاً وبالتالي هناك مخاطره أكبر لكن بالمقابل هناك أرباح أكثر".بالرغم من مخاطر الاستثمار في الفضة، تمكّن من تسجيل ضعف مكاسب الذهب تقريباً هذا العام، ليصبح أحد أفضل السلع في أدائه، وفقاً لأحدث تقرير لمؤسسة "جولد بيليون".وعن سبب هذا الارتفاع الكبير الحاصل بسعره، يظهر التقرير أن المعدن الابيض استفاد من الطلب الصناعي الفعلي عليه. فيما توقّع معهد الفضة أن يصل الطلب العالمي على الفضة إلى 1.2 مليار أونصة، وهو ما سيمثل ثاني أعلى مستوى للطلب على الإطلاق.يشير فرح في حديثه لـ"لبنان 24" الى أن "الفضة وكأي معدن آخر، هو ملاذ آمن في حال التضخم والتوتر الأمني. لكن ان أردنا مقارنته مع الذهب، فليس بالملاذ الأمن لأن حركة الهبوط والارتفاع فيه كبيرة وبالتالي المخاطر كبيرة".ويوضح الخبير الاقتصادي أن "اللجوء للمعادن يحدث في مراحل استثنائية كالتي نمرّ بها حالياً، لأن لا فوائد عليها". ويفسّر: "من يستثمر بها في وقت لا تشهد به ارتفاعا في الاسعار، يكون خاسراً خاصة وان الفوائد في العالم تصل الى ارقام قياسية في الارتفاع"، مضيفاً: "الاتجاه نحو المعادن ملاذ امن ضد المخاطر الكبيرة".وعن لجوء اللبنانيين للاستثمار في الفضة، يقول: "الملاذ الآمن المستقر أكثر للاستثمار هو الذهب، لكن من يبحث عن احتمالات تحقيق أرباح إضافية أضافة الى الملاذ الآمن فليستثمر في الفضة".