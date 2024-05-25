Advertisement

لبنان

"حزب الله" يقصف كنيساً يهودياً.. وصور ترصد المشهد!

Lebanon 24
25-05-2024 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1203887-638522270348748085.jpg
Doc-P-1203887-638522270348748085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ أضراراً جسيمة لحقت بمبانٍ عديدة في مُستوطنة دوفوف المُحاذية للبنان، وذلك نتيجة الصواريخ التي أطلقها "حزب الله"، مساء الجمعة.
Advertisement
 
ولفتت الصحيفة إلى أنَّ الصواريخ طالت أيضاً كنيساً يهودياً في المستوطنة المذكورة، ما أدى إلى إصابته بأضرارٍ عديدة. 
 
وكانت السلطات الإسرائيلية رصدت إطلاق صواريخ باتجاه مُستوطنات المنارة وكريات شمونة والمالكية، في وقتٍ قالت فيه التقارير إنه لم يُفد عن سقوط أي إصابات جرّاء القصف الذي نفذه "حزب الله"، وفقَ ما زعمت "يديعوت أحرونوت". 
 
(رصد لبنان24)
 
الصورة أدناه للكنيس اليهودي الذي أصابته صواريخ الحزب:
 
 
 
صورة لأماكن أخرى تضررت جراء القصف:
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:22 | 2024-05-25
07:05 | 2024-05-25
06:57 | 2024-05-25
06:38 | 2024-05-25
06:30 | 2024-05-25
06:14 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24