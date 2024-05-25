"حزب الله" يقصف كنيساً يهودياً.. وصور ترصد المشهد!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ أضراراً جسيمة لحقت بمبانٍ عديدة في مُستوطنة دوفوف المُحاذية للبنان، وذلك نتيجة الصواريخ التي أطلقها "حزب الله"، مساء الجمعة.

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ولفتت الصحيفة إلى أنَّ الصواريخ طالت أيضاً كنيساً يهودياً في المستوطنة المذكورة، ما أدى إلى إصابته بأضرارٍ عديدة.

وكانت السلطات الإسرائيلية رصدت إطلاق صواريخ باتجاه مُستوطنات المنارة وكريات شمونة والمالكية، في وقتٍ قالت فيه التقارير إنه لم يُفد عن سقوط أي إصابات جرّاء القصف الذي نفذه "حزب الله"، وفقَ ما زعمت "يديعوت أحرونوت".

(رصد لبنان24)

الصورة أدناه للكنيس اليهودي الذي أصابته صواريخ الحزب:

صورة لأماكن أخرى تضررت جراء القصف: