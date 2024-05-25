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لبنان
"الخارجية" تعليقا على قرار المحكمة الدولية: يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات إسرائيل
Lebanon 24
25-05-2024
|
02:48
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رحبت وزارة الخارجيّة والمغتربين بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة حول الوقف الفوري للعمليّات العسكريّة الاسرائيلية في مدينة رفح، وفتح معبر المدينة البري، لضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.
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وقالت الوزارة في بيان إنّ هذا القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات إسرائيل وسياساتها التهجيريّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.
ودعت وزارة الخارجيّة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة.
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