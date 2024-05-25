Advertisement

لبنان

"الخارجية" تعليقا على قرار المحكمة الدولية: يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات إسرائيل

Lebanon 24
25-05-2024 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1203891-638522275139760143.jpg
Doc-P-1203891-638522275139760143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحبت وزارة الخارجيّة والمغتربين بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة حول الوقف الفوري للعمليّات العسكريّة الاسرائيلية في مدينة رفح، وفتح معبر المدينة البري، لضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.
Advertisement

وقالت الوزارة في بيان إنّ هذا القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات إسرائيل وسياساتها التهجيريّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.
ودعت وزارة الخارجيّة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:22 | 2024-05-25
07:05 | 2024-05-25
06:57 | 2024-05-25
06:38 | 2024-05-25
06:30 | 2024-05-25
06:14 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24