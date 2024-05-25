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لبنان

باسيل: تقدّمنا من الرئيس برّي بطلب خطّي لعقد جلسة تشريعية

Lebanon 24
25-05-2024 | 03:25
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة اكس: "تقدّمنا من دولة الرئيس برّي بطلب خطّي لعقد جلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين المتعلّقة بالنزوح والسوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، ونحنا بالتكتل متقدّمين بست قوانين، اذا تمّ اقرارهم، يعالجوا كل المخالفات الواقعة عليهم ويؤدّوا الى تسريع عودتهم الى سوريا".
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