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لبنان

بعد فقدانهما أمس بالقرب من شاطئ البترون.. الدفاع المدني يعثر على جثتي يحيى ووليد

Lebanon 24
25-05-2024 | 04:00
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عُثر على جثة المفقودين "يحيى عبوس" و "وليد سركيس" بعدما تعرضا للغرق في بحر كوبا بالقرب من البترون وذلك بعد جهود بذلتها فرق الانقاذ في الدفاع المدني التي باشرت البحث عنهما منذ يوم أمس الجمعة على طول الشاطئ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

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والعمل جار على انتشالهما ونقلهما الى مستشفى البترون.

وتعمل الاجهزة الامنية والجيش والمخابرات المتواجدين في المكان على فتح تحقيق بالحادثة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت بيانا أمس حذرت فيه المواطنين والمقيمين والسائحين من الاقتراب من الشاطئ بسبب تأثيرات المنخفض الجوي ما قد يعرضهم لخطر الغرق.



 
 
 
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