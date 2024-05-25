توقيف عميل في بلدة البابلية.. إليكم التفاصيل

أفادت مصادر أمنية انه تم فجر اليوم السبت توقيف أحد الأشخاص من الجنسية السورية، متهم بالعمالة لدى العدو الإسرائيلي في بلدة البابلية حي المدينة الصناعية (الدنش) قضاء الزهراني في الجنوب، وتم تسليمه إلى استخبارات الجيش.

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ووفقاً للمعلومات، فإن الموقوف يدعى "ي"، وكان موقوفاً في وقتٍ سابق قبل توقيفه مجدداً يوم أمس.