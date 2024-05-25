تل أبيب ستهاجم لبنان في حالة واحدة.. تقريرٌ اسرائيلي يعلنها!

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً تضمَّن كلاماً بأن هناك مصلحة لدى إيران و"حزب الله" بجرّ إسرائيل إلى "حرب استنزاف".

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ونقل التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" عن العميد المُتقاعد يوفال بيزك، القائد السابق للواء حرمون، قوله: "لسوء الحظ، رغبة إيران وحزب الله بجرّ إسرائيل إلى حرب استنزاف واضحة جداً، وفي هذا الوقت ينجحون أيضاً بالقيام في ذلك".

وتابع: "دور الجيش هو وضع الخطط للتعامل مع حزب الله والتهديدات الأخرى، ولكن السؤال الأساس هو التالي، كيف تتلاقى تلك الخطط مع الواقع الإستراتيجي".

وأكمل: "في الحرب، هناك عوامل كانت دائماً تشكل نقاط ضعف إسرائيل، ومن أجل إنتاج قوة عسكرية كبيرة، يتعين عليك بالضرورة إغلاق الاقتصاد لفترة من الوقت أو خفض نشاطه".

ولفت بيزك إلى أنّ إسرائيل دخلت في وضعٍ مُعقد للغاية يتطلب قيادة ومناقشات معمقة وقرارات شجاعة، وقبل كل شيء إعطاء رؤية واضحة للشعب، وقال: "يجب على الناس أن يحشدوا قواهم عندما يفهمون إلى أين سيتوجهون حتى عندما يكون الطريق صعباً. إن الافتقار إلى الإستراتيجية وإحجامنا عن القتال هو الذي ساهم بإضعافنا".

من جهته، تحدث العميد إحتياط أمير أفيفي عبر إذاعة الشمال "104.5 أف أم" الإسرائيلية، مشيراً إلى أنَّ فُرص الحرب مع "حزب الله" في لبنان عالية جداً، موضحاً أن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي تستعدُّ لهذا السيناريو.