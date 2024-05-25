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لبنان

حريق هائل في أحد المعامل في تعنايل.. ومعلومات عن وقوع اصابات

Lebanon 24
25-05-2024 | 04:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان حريقا هائلا اندلع في معمل ألفا إنترفود في تعنايل ما أدى إلى وقوع إصابات.

وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده.

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