الحوت: يوم التحرير ليس مجرد محطة عابرة في تاريخ لبنان

كتب النائب عماد الحوت على حسابه على منصة "إكس"، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير: "يوم التحرير ليس مجرد محطة عابرة في تاريخ لبنان، وإنما هو لحظة إقرار العدو بهزيمته تحت ضربات المقاومين، وتعبير عن إرادة الحياة الحرة والعزيزة لدى اللبنانيين في ظل سيادة حقيقية وتحرير مكتمل. تحية لكل مدافع عن تراب الوطن وسيادته، وتحية لكل عامل على مواجهة الفساد وعلى بناء المؤسسات، فلا يستقيم الوطن إلا بمنعة حدوده واستقامة مؤسساته. وكما كان تحقيق إنجاز التحرير جهدا وطنيا جامعا، فكذلك الحفاظ عليه من خلال وحدة الموقف، والاستراتيجية الدفاعية الجامعة التي تستكمل تحرير أرضه وتحصن سيادته، وبناء مؤسساته بناء سليما وإدارة نزيهة. ولا بد في ذكرى التحرير من تأكيد الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته لتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".

Advertisement