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لبنان

تدافع وإطلاق نار... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن ومجموعة من الشبان

Lebanon 24
25-05-2024 | 05:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول تدافع بين عناصر من قوى الأمن الداخليّ، وبعض الشبان، أمام أحد المقاهي، مقابل مستشفى الإسلامي في طرابلس، عند مُحاولة إزالة إحدى المُخالفات.
 
 
وأطلق أحد عناصر قوى الأمن النار في الهواء، لتفريق الشبان.
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