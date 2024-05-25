تدافع وإطلاق نار... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن ومجموعة من الشبان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول تدافع بين عناصر من قوى الأمن الداخليّ، وبعض الشبان، أمام أحد المقاهي، مقابل مستشفى الإسلامي في طرابلس، عند مُحاولة إزالة إحدى المُخالفات.

وأطلق أحد عناصر قوى الأمن النار في الهواء، لتفريق الشبان.