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لبنان

غارة قرب الحدود اللبنانيّة - السوريّة... ماذا استهدفت إسرائيل؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 05:21
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة وشاحنة، عند مفرق مطار الضبعة، في محيط مدينة القصير، قرب الحدود اللبنانيّة - السوريّة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، قُتِلَ جنديّان سوريّان في الغارة الإسرائيليّة.
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في المقابل، زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، أنّ عنصرين من "حزب الله" قُتِلا في هجوم  المسيّرة.
 

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