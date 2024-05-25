تفاصيل الطقس في الأيّام المُقبلة... إحتمال تساقط الأمطار وتحذير لهؤلاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: ينحسرتدريجا المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا بداية الأسبوع المقبل حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17و 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: إلى رواد البحر وهواة السباحة يتراوح ارتفاع موج البحر ما بين متر ونصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة 24 حتى مساء يوم السبت 25 أيار 2024، مع إمكانية تكون تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

الإثنين:

غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تعود للانخفاض على الساحل. يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 19 درجة، في الداخل من 16 الى 25 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.



- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 55 و % 75.



- حال البحر:مائج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.



- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,31 ساعة غروب الشمس: 19,40 .