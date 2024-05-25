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لبنان

بيان للدفاع المدني عن العثور على جثتيّ يحيى عبوس ووليد سركيس.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
25-05-2024 | 06:09
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تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، وبعد جهود استمرت منذ الساعة الثانية فجرا، من العثور على جثتي الغريقين، اللذين فقدا مقابل شاطئ كفرعبيدا، مقابل شاطئ البترون حيث كانت إحدى الجثتين على بعد 200 م عن الشاطئ والثانية على بعد 20 م.
 
وقد تم انتشال جثتي الغريقين وسيتم نقلهما الى المستشفيات بعد انتهاء الأجهزة المختصة من إتمام الاجراءات القانونية اللازمة.
 
وكان "لبنان 24" أفاد أنه صباح اليوم تم العثور على جثتي المفقودين يحيى عبوس ووليد سركيس. لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا
 
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