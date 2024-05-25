عز الدين: المقاومة في لبنان وفلسطين هي من تصنع مستقبل المنطقة

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أن "المقاومة في فلسطين ولبنان تصنع مستقبل المنطقة من خلال تصديها لمشاريع الاحتلال والهيمنة والإجرام الأميركي والصهيوني"، مشيرا إلى أن "الفقد الذي ألم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال شهادة رئيسها السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه يزيدها منعة وصلابة وتمسكا بخيار الصمود والوقوف إلى جانب قضايا الحق وفي طليعتها القضية الفلسطينية".كلام عز الدين جاء خلال ندوة سياسية أقامها "حزب الله" في بلدة بحبوش الكورة، في حضور عضو المجلس السياسي محمد صالح، مسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا أحمد ، منفذ الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي عبد الله ديب ، جورج حلو ممثلا تيار المردة ، وجمع من الفعاليات وأهالي البلدة والجوار .وإعتبر، أن "مناسبة المقاومة والتحرير هي مناسبة وطنية جامعة ينيغى الإستناد عليها كمثيلاتها من المناسبات الوطنية للمضي قدما نحو تحقيق الإنجازات الوطنية ولحماية لبنان". ولفت الى أن "المنطقة والعالم يشهدان تحولا كبيرا بعد ما جرى من حرب ابادة وتدمير في قطاع غزة"، مؤكدا "فشل العدو الصهيوني من تحقيق أي هدف من أهدافه".وحذر عز الدين من "خطورة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تغيير هوية المنطقة من خلال اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية لصالح الكيان الصهيوني".