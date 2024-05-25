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لبنان

بصاروخ موّجه... "حزب الله" دمّر دبابة "ميركافا" إسرائيليّة

Lebanon 24
25-05-2024 | 06:38
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "بعد متابعة لتحركات العدوّ في موقع المرج، رصد مقاتلوه دبابة ميركافا تتحصن داخله، فكمنوا لها واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجّه".
 
 
وأضاف "حزب الله" عن إصابة الدبابة بشكل مباشر، ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".  ‏ 
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