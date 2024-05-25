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لبنان

اخماد حريق في بلدة بينو العكارية

Lebanon 24
25-05-2024 | 06:57
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أخمد عناصرالدفاع المدني من مركز بزبينا حريقا اندلع في بلدة بينو، وأتى على مساحة كبيرة من أعشاب يابسة وأشجار عفص وسنديان معمرة.
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بينو

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