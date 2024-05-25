وفد من تجمع المعلمين زار مدرسة شوكين في النبطية

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زارت الهيئة الإدارية المركزية ل"تجمع المعلمين في لبنان"، يرافقهم مسؤول التجمع في المنطقة والمسؤول التربوي في قطاع الشقيف مهدي باقر، مبنى مدرسة شوكين الرسمية في شوكين- النبطية، على اثر استهداف العدو الاسرائيلي للحافلة التي تقل مجموعة من طلاب المدرسة وسقوط عدد منهم جرحى منذ أيام، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة المربية الأستاذة نسرين شعيب وأعضاء من الهيئة الإدارية والتعليمية فيها.ثم تحدث باسم الوفد رئيس تجمع المعلمين الدكتور يوسف كنعان، معلنا "تضامنهم ودعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب المدرسة إدارة ومعلمين وطلابا لضمان استمرارية العملية التعليمية في هذا الصرح التعليمي المقاوم والصامد والذي قدم أنموذجا مميزا لمدرسة رسمية على مختلف المستويات التربوية والتعليمية والإدارية محققة النجاحات والتميز والتألق بين نظيراتها".