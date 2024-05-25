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لبنان

توقيف أحد الأشخاص وبرفقته فتاتين في بيروت.. إليكم ما فعله عند اقتراب عناصر قوى الأمن منه

Lebanon 24
25-05-2024 | 07:46
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت، رصدت نشاطًا لأحد المروّجين الذي يقوم بترويج مواد مخدّرة على متن سيّارة، ضمن العاصمة بيروت.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت المفرزة إلى تحديد هويّته ومكانه ويدعى:

- إ. ن. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 21-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة بشارة الخوري - بيروت، حيث أوقفته وبرفقته فتاتين، على متن سيّارة نوع "كيا" لون أسود، تم ضبطها، وذلك بعد أن حاول الفرار ورمي الحقيبة التي تحتوي على المخدّرات من نافذة السّيّارة.

تمّ ضبط حوالى نصف كلغ. من مادّة الكوكايين، مقسّمة على 35 مظروفًا. إضافةً إلى ظرفين أحدهما يحتوي حشيشة الكيف، والآخر حبوبًا مخدّرة.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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