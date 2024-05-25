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لبنان

"القومي": مسيرة التحرير مستمرة

Lebanon 24
25-05-2024 | 07:52
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هنأ الحزب السوري القومي الاجتماعي، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، "أبناء شعبنا، الذين كانوا الرافد الحقيقي للمقاومة وشكّلوا بيئتها الحاضنة، واشتركوا معها ومع الجيش الوطني اللبناني بتحرير الجزء الأكبر من الأرض من الإحتلال".
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 وقال في بيان: "واليوم، بعد 24 عامًا، يعاهد الحزب أبناء شعبه أن مسيرة التحرير مستمرة طالما المقاومة موجودة، وهي لن تفرّط بتاتًا بحقّ أمّتنا في أراضيها، كل أراضيها المحتلة".

 وأكد أن "فصائل نسور الزوبعة التي ساهمت مع باقي قوى المقاومة بتحرير جنوب لبنان، ماضية اليوم بالقيام بواجبها بالدفاع عن الأرض المحرّرة والسعي لتحرير المحتلّ منها، ولن يثنيها عن ذلك أي أمر حتى تحرير كامل الأرض".

وختم محييا  "الشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم الأرض ويحمونها يوميًا من اعتداءات العدو وأطماعه فيها".
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