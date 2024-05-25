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لبنان
بالفيديو شخص يقتحم المحلات من النافذة... إحذروه فهذا ما يقوم به
Lebanon 24
25-05-2024
|
08:25
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نشرت صفحة "وينية الدولة"، فيديو عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، لأحد الأشخاص استغلّ وجود صاحب دكان في الحمام، وقام بالدخول إلى المحل من النافذة.
وأشارت الصفحة إلى أنّ السارق تمكّن من سرقة 9 ملايين ليرة لبنانيّة، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
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