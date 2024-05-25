وزير الزراعة زار المفرخ السمكي في الإسكندرية: لضرورة التعاون وتبادل الخبرات

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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في اطار جولته المصرية للإستفادة من الخبرات في مجال الإستزراع السمكي، يرافقه وفد رفيع المستوى من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور ابراهيم الدخيري بالاضافة الى الوفد اللبناني المرافق من فنيين ومستثمرين في القطاع، المفرخ السمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، المدعومة من الحكومة المصرية، في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والعمل على تحقيق الرفاهية عن طريق التصدير.إشارة الى أن المفرخ السمكي يتكون من 6 أحواض على مساحة 2400 متر، حيث تبلغ سعة الحوض الواحد 250 مترا مكعبا من المياه، يحتوي على 3 آلاف سمكة قاروص، أو 3 آلاف سمك دنيس، حيث أنه بعد انتهاء تربية الأسماك تبلغ الطاقة الإنتاجية للحوض 3 طن سمك تسويق.وخلال الجولة، أكد الوزير الحاج حسن "ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال"، كما أشار الى "ضرورة التشبيك بين القطاعين الخاصين اللبناني والمصري برعاية الهيئات الحكومية الزراعية".