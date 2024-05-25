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لبنان
دبابة "ميركافا" استهدفت منزلا في كفركلا
Lebanon 24
25-05-2024
|
09:33
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن دبابة ميركافا في مستعمرة المطلة استهدفت بشكل مباشر أحد المنازل في بلدة كفركلا.
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دبابة
كفركلا
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