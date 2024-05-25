Advertisement

لبنان

دبابة "ميركافا" استهدفت منزلا في كفركلا

Lebanon 24
25-05-2024 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1204018-638522517933927110.jpg
Doc-P-1204018-638522517933927110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن دبابة ميركافا في مستعمرة المطلة استهدفت بشكل مباشر أحد المنازل في بلدة كفركلا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": دبابة ميركافا متمركزة في مستعمرة المطلة استهدفت احد المنازل في بلدة كفركلا
lebanon 24
25/05/2024 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الاحياء السكنية في بلدة كفركلا تتعرّض لإطلاق نار من مواقع العدوّ الإسرائيلي
lebanon 24
25/05/2024 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على يارون وعيتا الشعب وعلى أطراف عديسة وكفركلا ومركبا
lebanon 24
25/05/2024 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بصاروخ موّجه... "حزب الله" دمّر دبابة "ميركافا" إسرائيليّة
lebanon 24
25/05/2024 19:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24

دبابة

كفركلا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2024-05-25
12:35 | 2024-05-25
12:30 | 2024-05-25
12:22 | 2024-05-25
12:16 | 2024-05-25
12:11 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24