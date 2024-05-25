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لبنان

نائب لبنانيّ يدخل القفص الذهبيّ... إليكم الصور الأولى من حفل الزفاف

Lebanon 24
25-05-2024 | 09:45
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دخل النائب ميشال الياس المرّ القفص الذهبيّ، وتزوّج من الشابة فريديريكا فرام، في كنيسة مار مخايل في بتغرين، بحضور أهل العروسين والأصدقاء.
 
 
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