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لبنان

إشكال بين مرافق أحد النواب وشاب سوريّ... وهكذا علّق النائب على الحادثة

Lebanon 24
25-05-2024 | 10:27
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اوضح النائب أديب عبد المسيح في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن  الاشكال الذي حصل بين أحد مرافقيه وشاب من التابعية السورية "شخصي وحصل خارج دوام العمل"، مؤكدا أنه يرفض "منطق العنف ضد أي شخص، أكان لبنانيا أو أجنبيا"، كما يترك الأمر للأجهزة المعنية والقضاء التقصي وإحقاق العدل.
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واعلن انه يرفض "رفضا قاطعا تسييس هذا الإشكال ذي الطابع الفردي" ويطلب من وسائل الإعلام "الدقة وتوخي الحذر في نقل المعلومات".

وقد أوفد عبد المسيح الموجود خارج لبنان رئيس مكتبه العميد جوزيف يعقوب لزيارة المصاب في المستشفى والإطمئنان الى صحته وتقديم المساعدة إذا لزم، داعيا له بالشفاء العاجل.
 
 
 
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