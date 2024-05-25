العلامة عبدالله: يوم التحرير عيد لكل لبنان

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اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله القيادي في حركة "أمل" عادل عون بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله وعدد من الوفود الاهلية والروحية، ان "يوم التحرير عيد وطني لكل لبنان، استطاعت خلاله القاعدة الماسية التي اطلقها دولة الرئيس نبيه بري (الشعب والجيش والمقاومة ) ان تسجل اروع ملاحم البطولة على الاحتلال الاسرائيلي و اجباره على الانسحاب من جنوب لبنان دون قيد او شرط، تاركا وراءه ذيول الخيبة و حفنة من العملاء كوقود فتنة استطاعت المقاومة برؤيتها السياسية ان تتجاوزها".واعتبر ان "ما يجري اليوم من صمود ومواجهة هو نتاج للتحرير في العام ألفين"، مشيرا الى ان "المقاومة تعطي لبنان العزة والسؤدد وسنبقى نحافظ عليها وندعمها من اجل مواجهة اطماع العدو الاسرائيلي".