البزري: يوم التحرير هو انتصار الشعب والمقاومة على الاحتلال

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اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في بيان، أن "يوم التحرير هو يوم انتصار الشعب ومقاومته على الإحتلال الصهيوني واسترداد الأرض بفعل بطولات المقاومة وتضحياتها وصمود الشعب بوجه آلة الإحتلال الإسرائيلي العسكرية".ووجه "تحية الإجلال لإخواننا في غزة وفي فلسطين، ولأهلنا في الجنوب اللبناني على صمودهم ومقاومتهم وتضحياتهم وبطولاتهم وانتصاراتهم"، داعيا الى "الوقوف إلى جانبهم ودعمهم في هذه الحرب التي تُخاض ضد العدو الصهيوني".