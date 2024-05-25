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لبنان

تحذير.. هذا ما سيجري غدًا في نفق سليم سلام!

Lebanon 24
25-05-2024 | 11:51
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم بلدية بيروت يوم غد 26/05/2024 بأعمال تنظيف نفق سليم سلام، حيث ستبدأ الأعمال على المسلك المؤدّي من وسط بيروت نحو المدينة الرياضيّة اعتبارًا من الساعة 07،00، ولغاية السّاعة 12،00 من التاريخ عينه.
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لذلك، سيتمّ تضييق مساحة مرور السيّارات على المسلك المذكور. وإن تطّلب الأمر إغلاق النفق، سيُحوَّل السّير إلى الطريق المحاذي.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام. 
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