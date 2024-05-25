"حزب الله" نعى والدة نصرالله

أصدرَ "حزب الله"، مساء اليوم السبت، بياناً نعى فيه والدة أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، والتي وافتها المنية، اليوم السبت بعد صراعٍ مع المرض.

وجاء في بيان الحزب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن والدة سماحة ‏الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.‏ يُحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبّل التعازي في وقتٍ لاحق".