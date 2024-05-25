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لبنان

"حزب الله" نعى والدة نصرالله

Lebanon 24
25-05-2024 | 12:16
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أصدرَ "حزب الله"، مساء اليوم السبت، بياناً نعى فيه والدة أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، والتي وافتها المنية، اليوم السبت بعد صراعٍ مع المرض.
وجاء في بيان الحزب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن والدة سماحة ‏الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.‏ يُحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبّل التعازي في وقتٍ لاحق".
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