بمناسبة "التحرير".. منشورٌ من باسيل وهذا ما قاله

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس" قائلاً: "بعيد التحرير، تحية لروح كل لبناني استشهد من اجل لبنان، ولكل مقاوم عم يحمي ارضنا، وتأكيد على حق لبنان بالمقاومة ضد اي اعتداء او احتلال. حماية وطننا بتكون بالحفاظ على عناصر قوتنا لبلادنا، وبس لبلادنا، وبتحصين الوحدة الوطنية بإعادة إحياء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".

Advertisement