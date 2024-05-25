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لبنان

بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله

Lebanon 24
25-05-2024 | 12:35
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فور الإعلان عن وفاة السيدة نهدية صفي الدين، والدةِ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مساء اليوم السبت، أقيمت مراسم عزاء في قاعة روضة الشهيدين - الشياح.
 
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وحضر العزاء المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، وأشقاء نصرالله، وذلك وسط حشدٍ غفير من المواطنين.
 
ولاحقاً، أصدر الحزب بياناً حدد فيه موعد تشييع الفقيدة، مشيراً إلى أنها ستوارى الثري في جبانة روضة الشهيدين يوم الأحد 26 أيار 2024 عند السّاعة الـ2 ظهراً، فيما ستقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر - روضة الشهيدين. 
 
كذلك، صدر بيانٌ باسم "قيادة الحزب" جاء فيه: "بمزيدٍ من الحزن والأسى ننعي وفاة الوالدة الفاضلة العلوية السيدة أم حسن نصر ‏الله (ره) ‏والدة سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله (حفظه الله تعالى) بعد معاناة طويلة مع ‏المرض.‏ إنّ المصاب أليم والحزن كبير، لكننا نتعزى بقضاء الله وقدره والتسليم بحكمه ومشيئته، وهي ‏الأم ‏المؤمنة والطاهرة التي أنجبت وربّت عائلة مؤمنة ومجاهدة وكريمة".
 
أضاف: "إننا نتقدّم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان (عج) ومن سماحة القائد ‏المفدى الامام ‏الخامنئي (دام ظله)، ومن الوالد العزيز السيد عبدالكريم نصرالله ‏وعائلته فرداً فرداً وبالأخص ‏من سيدنا ومولانا سماحة السيد حسن نصر الله حفظه المولى تعالى فإن حزنه هو حزننا جميعا ‏وما يصيبه يُصيب أبناء هذه المسيرة المسددة، ونسأل الله ‏تعالى أن يلهمه ووالده والعائلة ‏جميعاً الصبر والسلوان وأن يمد في عمره قائداً ‏وملهماً أعز الله به هذه المقاومة ووطننا وأمتنا  إننا نسأل الله تعالى للفقيدة الغالية الرحمة وعلو الدرجات وأن يلحقها بأجدادها الأطهار رسول ‏الله(ص)وعترته وال بيته (ع)‏".
 
وختم: "وبهذه المناسبة الاليمة ندعو جميع إخواننا الى المشاركة في تشييع جثمانها الطاهر ومواساة ‏سيدنا العزيز عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق في السادس والعشرين من ‏ايار وذلك في روضة الشهيدين في الغبيري 
ولكم الأجر والثواب".
 
 
 
 
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