22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
Lebanon 24
25-05-2024
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
فور الإعلان عن وفاة السيدة نهدية صفي الدين، والدةِ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مساء اليوم السبت، أقيمت مراسم عزاء في قاعة روضة الشهيدين - الشياح.
Advertisement
وحضر العزاء المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، وأشقاء نصرالله، وذلك وسط حشدٍ غفير من المواطنين.
ولاحقاً، أصدر الحزب بياناً حدد فيه موعد تشييع الفقيدة، مشيراً إلى أنها ستوارى الثري في جبانة روضة الشهيدين يوم الأحد 26 أيار 2024 عند السّاعة الـ2 ظهراً، فيما ستقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر - روضة الشهيدين.
كذلك، صدر بيانٌ باسم "قيادة الحزب" جاء فيه: "ب
مزيدٍ من الحزن والأسى ننعي وفاة الوالدة الفاضلة العلوية السيدة أم حسن نصر الله (ره) والدة سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله (حفظه الله تعالى) بعد معاناة طويلة مع المرض.
إنّ المصاب أليم والحزن كبير، لكننا نتعزى بقضاء الله وقدره والتسليم بحكمه ومشيئته، وهي الأم المؤمنة والطاهرة التي أنجبت وربّت عائلة مؤمنة ومجاهدة وكريمة".
أضاف: "
إننا نتقدّم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان (عج) ومن سماحة القائد المفدى الامام الخامنئي (دام ظله)، ومن الوالد العزيز السيد عبدالكريم نصرالله وعائلته فرداً فرداً وبالأخص من سيدنا ومولانا سماحة السيد حسن نصر الله حفظه المولى تعالى فإن حزنه هو حزننا جميعا وما يصيبه يُصيب أبناء هذه المسيرة المسددة، ونسأل الله تعالى أن يلهمه ووالده والعائلة جميعاً الصبر والسلوان وأن يمد في عمره قائداً وملهماً أعز الله به هذه المقاومة ووطننا وأمتنا
إننا نسأل الله تعالى للفقيدة الغالية الرحمة وعلو الدرجات وأن يلحقها بأجدادها الأطهار رسول الله(ص)وعترته وال بيته (ع)".
وختم: "
وبهذه المناسبة الاليمة ندعو جميع إخواننا الى المشاركة في تشييع جثمانها الطاهر ومواساة سيدنا العزيز عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق في السادس والعشرين من ايار وذلك في روضة الشهيدين في الغبيري
ولكم الأجر والثواب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
Lebanon 24
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
09:45 | 2024-05-25
25/05/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
Lebanon 24
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
01:45 | 2024-05-25
25/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
02:15 | 2024-05-25
25/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
12:35 | 2024-05-25
25/05/2024 12:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
10:24 | 2024-05-25
25/05/2024 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:10 | 2024-05-25
بعد اختتام التعازي بوفاة والدته.. كلمة لنصرالله في هذا التاريخ
16:58 | 2024-05-25
مقدمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2024-05-25
قصفٌ ليلي.. إسرائيل تقصفّ الخيام وعيتا الشعب!
16:09 | 2024-05-25
حريق داخل معمل في نهر الموت.. والدخان يغطي سماء المنطقة (فيديو)
15:52 | 2024-05-25
هل سيحضر نصرالله جنازة والدته؟
15:38 | 2024-05-25
بيانٌ يخصّ لبنان.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ مساء؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
26/05/2024 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
26/05/2024 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
26/05/2024 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24