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لبنان

غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عيترون.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 12:41
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شنّ العدو الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.
 
 
وبحسب المعلومات الأولية، فقد أدت الغارة إلى اشتعال النيران في المنزل، كما أدت إلى سقوط إصابات.
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