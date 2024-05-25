غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عيترون.. ماذا في المعلومات الأولية؟

شنّ العدو الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أدت الغارة إلى اشتعال النيران في المنزل، كما أدت إلى سقوط إصابات.