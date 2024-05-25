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لبنان

الصواريخ تهزّها.. 3 مستعمرات يضربها "حزب الله"!

Lebanon 24
25-05-2024 | 12:56
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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة منزلين وبنية تحتية مخصصة للكهرباء في مستعمرة المطلة، وذلك بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
 
وكان حزب الله قد أعلن في بيان له اليوم السبت، عن استهدافه لمبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكداً إصابتهما مباشرة.
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كم أعلن عن استهدافه لمبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة، ولمبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة وتم إصابته مباشرة. ‏

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