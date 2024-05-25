22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصواريخ تهزّها.. 3 مستعمرات يضربها "حزب الله"!
Lebanon 24
25-05-2024
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة منزلين وبنية تحتية مخصصة للكهرباء في مستعمرة المطلة، وذلك بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
وكان حزب الله قد أعلن في بيان له اليوم السبت، عن استهدافه لمبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكداً إصابتهما مباشرة.
Advertisement
كم أعلن عن استهدافه لمبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة، ولمبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة وتم إصابته مباشرة.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
Lebanon 24
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
09:45 | 2024-05-25
25/05/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
Lebanon 24
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
01:45 | 2024-05-25
25/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
02:15 | 2024-05-25
25/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
12:35 | 2024-05-25
25/05/2024 12:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
10:24 | 2024-05-25
25/05/2024 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:10 | 2024-05-25
بعد اختتام التعازي بوفاة والدته.. كلمة لنصرالله في هذا التاريخ
16:58 | 2024-05-25
مقدمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2024-05-25
قصفٌ ليلي.. إسرائيل تقصفّ الخيام وعيتا الشعب!
16:09 | 2024-05-25
حريق داخل معمل في نهر الموت.. والدخان يغطي سماء المنطقة (فيديو)
15:52 | 2024-05-25
هل سيحضر نصرالله جنازة والدته؟
15:38 | 2024-05-25
بيانٌ يخصّ لبنان.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ مساء؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
26/05/2024 01:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
26/05/2024 01:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
26/05/2024 01:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24