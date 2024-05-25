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لبنان

على "واتسآب".. هذا ما "إخترعه" لبنانيون مؤخراً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2024 | 14:42
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وسط إستمرار الخطة الأمنية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في بيروت ومختلف المناطق، بادر مواطنون إلى استحداث "مجموعات على واتسآب" تضم أشخاصاً من مختلف المناطق، والهدف منها هو التنبيه من وجود حواجز في مكانٍ ما، في خطوة وصفها البعض بـ"الطريفة".
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أحدُ الأشخاص الذين استفادوا من إحدى هذه المجموعات، قال لـ"لبنان24": "هيدي هي الغروبات يلي بتلاقي فيها الخير".
يُشار إلى أنّ المدير العام لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عُثمان، أصدر برقية أمس الجمعة، أعلن فيها استمرار الخطة الأمنية وكافة الإجراءات المُرتبطة بها.
وبسبب ما يجري، لوحظ في العديد من شوارع بيروت، التزام السائقين بالوقوف على الإشارات الحمراء، ارتداء أصحاب الدراجات النارية الخوذ الواقية، فيما بدا أيضاً التزام المواطنين بوضع حزام الأمان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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