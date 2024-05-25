Advertisement

لبنان

من عيترون.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله"!

Lebanon 24
25-05-2024 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1204093-638522733384417577.jpg
Doc-P-1204093-638522733384417577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر "حزب الله"، مساء اليوم السبت، بياناً، نعى فيه الشهيد بلال أمين مراد (ناصر).
 
ولفت الحزب إلى أنَّ مراد هو من مواليد العام 1987 وهو من بلدة عيترون - جنوب لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يزعم أن طائراته قصفت أهدافا لـ"حزب الله" في كفركلا ومارون الراس وبنت جبيل وعيترون جنوب لبنان
lebanon 24
26/05/2024 09:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الإسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2024 09:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا المقاتلة قصفت عدة منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق العديسة ويارون ومروحين جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/05/2024 09:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب الله يضرب الاستقرارين الأمني والسياسي في لبنان
lebanon 24
26/05/2024 09:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عيترون

لبنان

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-05-26
02:45 | 2024-05-26
02:15 | 2024-05-26
02:08 | 2024-05-26
02:00 | 2024-05-26
01:45 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24