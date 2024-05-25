أصدر "حزب الله"، مساء اليوم السبت، بياناً، نعى فيه الشهيد بلال أمين مراد (ناصر).

ولفت الحزب إلى أنَّ مراد هو من مواليد العام 1987 وهو من بلدة عيترون - جنوب لبنان.