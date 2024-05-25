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لبنان

هل سيحضر نصرالله جنازة والدته؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 15:52
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تناولت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية النبأ المرتبط بوفاة والدة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، نهدية صفي الدين، اليوم السبت، بعد صراعٍ مع المرض.
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه "من غير المعروف حالياً ما إذا كان نصرالله سيحضرُ الجنازة، وقالت: "منذ سنوات، لم يخرُج نصرالله من المكان الذي يقطنُ فيه. حتى بعد حادثة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية قبل أيام، أرسل نصرالله نائبه الشيخ نعيم قاسم إلى طهران للمُشاركة في التشييع".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المُتوقع أن يتغيّب نصرالله عن الجنازة التي ستقام يوم غدٍ الأحد في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
(رصد لبنان24)

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