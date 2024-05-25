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لبنان

يقوم بـ"أعمال مخلة بالآداب مع قاصرين".. من أوقفت "المخابرات" في طرابلس؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 15:35
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش في محلة أبي سمراء - طرابلس، المدعو "ع.ك." بالقرب من حديقة للأطفال، وذلك بالإضافة إلى دهم منزله.
 
وذكرت المعلومات أن الموقوف مُتهم بالقيام بأعمالٍ مُخلة بالآداب مع قاصرين.
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