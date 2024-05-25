أوقفت دورية من مخابرات الجيش في محلة أبي سمراء - طرابلس، المدعو "ع.ك." بالقرب من حديقة للأطفال، وذلك بالإضافة إلى دهم منزله.

وذكرت المعلومات أن الموقوف مُتهم بالقيام بأعمالٍ مُخلة بالآداب مع قاصرين.