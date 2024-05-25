بعد اختتام التعازي بوفاة والدته.. كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Advertisement

أعلنت قناة "المنار"، مساء السبت، أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، سيُطل عند الساعة الـ18.30 من مساء يوم الثلاثاء، حيث سيلقي خطاباً بمناسبة اختتام تقبل التعازي برحيل والدته الحاجة نهدية صفي الدين التي وافتها المنية، السبت.