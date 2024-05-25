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لبنان

بعد اختتام التعازي بوفاة والدته.. كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
25-05-2024 | 17:10
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أعلنت قناة "المنار"، مساء السبت، أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، سيُطل عند الساعة الـ18.30 من مساء يوم الثلاثاء، حيث سيلقي خطاباً بمناسبة اختتام تقبل التعازي برحيل والدته الحاجة نهدية صفي الدين التي وافتها المنية، السبت.
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حسن نصرالله

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